Лидер посева Фоньини проиграл во втором круге турнира в Кордове

Итальянский теннисист Фабио Фоньини, посеянный на турнире в Кордове (Аргентина) под первым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, проиграв представителю Словении Аляжу Бедене со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.
Фабио ни разу не подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 брейков.
За выход в полуфинал Бедене поспорит с уругвайцем Пабло Куэвасом, который победил Малека Жазири (6) из Туниса со счётом 7:6 (7:5), 6:2.
Кордова. Мужчины. Второй круг
Федерико Дельбонис (Аргентина) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — 6:7 (3:7), 6:2, 6:2.
Диего Шварцман (Аргентина, 3) — Алессандро Джаннесси (Италия, Q) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:0.
Гидо Пелья (Аргентина, 8) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:4, 7:6 (7:4).
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