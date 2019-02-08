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Лидер посева Фоньини проиграл во втором круге турнира в Кордове

Лидер посева Фоньини проиграл во втором круге турнира в Кордове
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Фабио Фоньини, посеянный на турнире в Кордове (Аргентина) под первым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, проиграв представителю Словении Аляжу Бедене со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Фабио ни разу не подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в полуфинал Бедене поспорит с уругвайцем Пабло Куэвасом, который победил Малека Жазири (6) из Туниса со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

Кордова. Мужчины. Второй круг
Федерико Дельбонис (Аргентина) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — 6:7 (3:7), 6:2, 6:2.
Диего Шварцман (Аргентина, 3) — Алессандро Джаннесси (Италия, Q) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:0.
Гидо Пелья (Аргентина, 8) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:4, 7:6 (7:4).

07 февраля 2019 года, четверг. 23:00 МСК
Кордова. 2-й круг
Матч окончен
Фабио Фоньини
15
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
0 : 2
Аляж Бедене
65
Словения
Аляж Бедене
А. Бедене
1 2 3
           
1 4  
6 6  
           
07 февраля 2019 года, четверг. 23:00 МСК
Кордова. 2-й круг
Матч окончен
Пабло Куэвас
92
Уругвай
Пабло Куэвас
П. Куэвас
2 : 0
Малек Жазири
43
Тунис
Малек Жазири
М. Жазири
1 2 3
           
7 7 6  
6 5 2  
           
07 февраля 2019 года, четверг. 21:30 МСК
Кордова. 2-й круг
Матч окончен
Федерико Дельбонис
77
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
2 : 1
Роберто Карбальес-Баэна
74
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
1 2 3
           
6 3 6 6
7 7 2 2
           
08 февраля 2019 года, пятница. 02:30 МСК
Кордова. 2-й круг
Матч окончен
Диего Шварцман
20
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
2 : 1
Алессандро Джаннесси
168
Италия
Алессандро Джаннесси
А. Джаннесси
1 2 3
           
6 4 6 6
7 7 3 0
           
08 февраля 2019 года, пятница. 05:15 МСК
Кордова. 2-й круг
Матч окончен
Альберт Рамос-Виньолас
71
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
0 : 2
Гидо Пелья
59
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
1 2 3
           
4 6 4  
6 7 7  
           
Чеккинато проиграл Мунару и не смог пройти в четвертьфинал на турнире в Кордове
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