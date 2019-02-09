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Эррани возвращается на корт после дисквалификации за допинг

Эррани возвращается на корт после дисквалификации за допинг
Теннис / Кубок Федерации

Сегодня, 9 февраля, итальянка Сара Эррани вернётся на корт после дисквалификации за допинг. В противостоянии между сборными Италии и Швейцарии в Кубке Федерации 31-летняя уроженка Болоньи сыграет с Белиндой Бенчич.

В августе 2017 года Эррани была дисквалифицирована на два месяца, поскольку у неё в крови были обнаружены следы запрещённого вещества — летрозола. Итальянка сообщила, что лекарство попало в организм случайно, поскольку мать спортсменки, лечившаяся от рака, оставила препарат на столе. Вещество попало в кровь 31-летней Эррани вместе с пищей.

В июне прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) увеличил срок дисквалификации итальянской теннисистки до 10 месяцев.

Сейчас финалистка «Ролан Гаррос» 2012 года занимает 124-е место в рейтинге WTA.

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