Эррани возвращается на корт после дисквалификации за допинг

Сегодня, 9 февраля, итальянка Сара Эррани вернётся на корт после дисквалификации за допинг. В противостоянии между сборными Италии и Швейцарии в Кубке Федерации 31-летняя уроженка Болоньи сыграет с Белиндой Бенчич.

В августе 2017 года Эррани была дисквалифицирована на два месяца, поскольку у неё в крови были обнаружены следы запрещённого вещества — летрозола. Итальянка сообщила, что лекарство попало в организм случайно, поскольку мать спортсменки, лечившаяся от рака, оставила препарат на столе. Вещество попало в кровь 31-летней Эррани вместе с пищей.

В июне прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) увеличил срок дисквалификации итальянской теннисистки до 10 месяцев.

Сейчас финалистка «Ролан Гаррос» 2012 года занимает 124-е место в рейтинге WTA.