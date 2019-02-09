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Кар. Плишкова и Халеп одержали победы в четвертьфинале Кубка Федерации

Кар. Плишкова и Халеп одержали победы в четвертьфинале Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации

В четвертьфинальном матче I Мировой группы Кубка Федерации Чехия – Румыния после первого игрового дня счёт 1-1.

Каролина Плишкова вывела вперёд сборную Чехии, за 1 час 25 минут обыграв румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 6:4. Каролина 6 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из семи. На счету Бузэрнеску один эйс и 4 ошибки на подаче.

Но во второй встрече экс первая ракетка мира Симона Халеп нанесла поражение Катержине Синяковой – 6:4, 6:0. Матч продолжался 1 час 12 минут. Халеп трижды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Синяковой 2 эйса, 4 ошибки на подаче и одна взятая подача соперницы.

В других четвертьфинальных парах встречаются сборные Бельгии и Франции, Германии и Беларуси, США и Австралии.

09 февраля 2019 года, суббота. 15:05 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа. 1/4 финала
Матч окончен
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
2 : 0
Михаэла Бузэрнеску
Румыния
Михаэла Бузэрнеску
М. Бузэрнеску
1 2 3
           
6 6  
1 4  
           
09 февраля 2019 года, суббота. 17:05 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа. 1/4 финала
Матч окончен
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
0 : 2
Симона Халеп
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
1 2 3
           
4 0  
6 6  
           
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