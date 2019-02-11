Дьяченко поднялась на 127-ю строчку в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 11 февраля российская теннисистка Виталия Дьяченко поднялась на 127-ю строчку. На минувшей неделе она выиграла турнир ITF в Гренобле. В финале Виталия победила француженку Армони Тан со счётом 6:1, 6:4.

В первой десятке рейтинга WTA изменений не произошло.

Рейтинг WTA. 11 февраля

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 7030.

2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 5920.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5582.

4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5307.

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100.

6 (6). Анжелика Кербер (Германия) — 4965.

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4940.

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4845.

9 (9). Арина Соболенко (Беларусь) — 3565.

10 (10). Каролина Возняцки (Дания) — 3467.

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14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3230...

27 (27). Мария Шарапова (Россия) — 1717...

32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1565…

65 (65). Екатерина Александрова (Россия) — 874.

66 (66). Екатерина Макарова (Россия) — 864…

74 (74). Евгения Родина (Россия) — 800...

76 (76). Вера Звонарёва (Россия) — 765.

77 (77). Маргарита Гаспарян (Россия) — 757...

87 (87). Анастасия Потапова (Россия) — 689...

95 (95). Анна Блинкова (Россия) — 639...

98 (98). Вероника Кудерметова (Россия) — 621…

107 (107). Светлана Кузнецова (Россия) — 582…

109 (109). Наталья Вихлянцева (Россия) — 548…

114 (114). Ирина Хромачёва (Россия) — 518…

127 (128). Виталия Дьяченко (Россия) — 481.