Дьяченко поднялась на 127-ю строчку в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 11 февраля российская теннисистка Виталия Дьяченко поднялась на 127-ю строчку. На минувшей неделе она выиграла турнир ITF в Гренобле. В финале Виталия победила француженку Армони Тан со счётом 6:1, 6:4.
В первой десятке рейтинга WTA изменений не произошло.
Рейтинг WTA. 11 февраля
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 7030.
2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 5920.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5582.
4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5307.
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100.
6 (6). Анжелика Кербер (Германия) — 4965.
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4940.
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4845.
9 (9). Арина Соболенко (Беларусь) — 3565.
10 (10). Каролина Возняцки (Дания) — 3467.
...
14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3230...
27 (27). Мария Шарапова (Россия) — 1717...
32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1565…
65 (65). Екатерина Александрова (Россия) — 874.
66 (66). Екатерина Макарова (Россия) — 864…
74 (74). Евгения Родина (Россия) — 800...
76 (76). Вера Звонарёва (Россия) — 765.
77 (77). Маргарита Гаспарян (Россия) — 757...
87 (87). Анастасия Потапова (Россия) — 689...
95 (95). Анна Блинкова (Россия) — 639...
98 (98). Вероника Кудерметова (Россия) — 621…
107 (107). Светлана Кузнецова (Россия) — 582…
109 (109). Наталья Вихлянцева (Россия) — 548…
114 (114). Ирина Хромачёва (Россия) — 518…
127 (128). Виталия Дьяченко (Россия) — 481.