Победа сборной Австралии над командой США в обзоре 1/4 финала Кубка Федерации

Сборная Австралии вышла в полуфинал Кубка Федерации, одолев команду США со счётом 3-2. В стартовом матче второго игрового дня американка Мэдисон Кис проиграла австралийке Эшли Барти со счётом 4:6, 1:6.



Затем Даниэль Коллинз оказалась сильнее Дарьи Гавриловой — 6:1, 3:6, 6:2.



Решающим стало противостояние в парном разряде. Эшли Барти и Присцилла Хон победили Даниэль Коллинз и Николь Меликар со счётом 6:4, 7:5.



Кубок Федерации. Женщины. Мировая группа. Четвертьфинал

США — Австралия — 2-3.



За выход в финал соревнований австралийки поспорят с командой Беларуси, которая разгромила немок со счётом 4-0.



Сборная США играла в финале прошлогоднего розыгрыша Кубка Федерации, где уступила команде Чехии. Действующие чемпионки также покинули розыгрыш соревнований, уступив румынкам.

Победа сборной Румынии над чемпионками Кубка Федерации в обзоре 1/4 финала