Барти: игра за сборную Австралии — это честь и привилегия, лучшее чувство в мире

Австралийка Эшли Барти прокомментировала свои выступления за сборную в матчах Кубка Федерации.



«С самого начала я говорила, что возможность играть за Австралию для меня является честью и привилегией.



Когда наш капитан Алисия Молик попросила меня сыграть трижды за неделю, я без раздумий согласилась, сказав, что сделаю всё, что она меня попросит. Она могла поставить в состав каждую из членов сборной, при это быть уверенной, что она отдаст себя на все сто процентов ради команды.



Честно говоря, игра за сборную — это лучшее чувство в мире. Матчи за Австралию — это то, что ты помнишь всю оставшуюся жизнь.



Мы можем провести миллион матчей в туре, но лучшие воспоминания остаются от игр Кубка Федерации», — цитирует Барти Tennis World USA.



22-летняя Эшли стала главным творцом победы сборной Австралии над командой США. Она выиграла две одиночные встречи и парную, выведя команду в 1/2 финала Мировой группы Кубка Федерации.

Победа сборной Австралии над командой США в обзоре 1/4 финала Кубка Федерации