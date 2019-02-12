Халеп: я бы поставила Кубок Федерации на ту же ступеньку, что и ТБШ

Румынка Симона Халеп поделилась эмоциями от выхода в полуфинал Кубка Федерации. На старте соревнований румынки одолели команду Чехии со счётом 3-2.

«Я всё ещё ощущаю эти эмоции. Это было прекрасно. Сборная Румынии впервые вышла в полуфинал, так что это большое достижение. Кубок Федерации и турниры „Большого шлема“ — это разные вещи. Не могу сказать, что Grand Slam важнее, потому что работаю и живу ради участия в турнирах „Большого шлема“. В теннисе это самое главное. Однако я бы поставила Кубок Федерации на ту же ступеньку. Выиграть этот турнир для меня так же важно, как и завоевать титул на „мэйджоре“.

Девушки из команды и капитан потом показали видео, на котором я радовалась победе. Это было очень смешно. Но я делала всё так, как чувствовала. Я очень рада, что девушки выиграли парный матч. Это было нелегко.

Я играю не для себя, а для команды. Я отдаю всю себя на корте, потому что чувствую энергию команды. Она делает меня сильнее, и победить хочется ещё больше. Румыния — маленькая страна. У нас нет большой системы в теннисе, поэтому такой результат поможет новому поколению. Это вдохновит детей добиваться чего-то в жизни и реализовывать свои мечты», — цитирует Халеп официальный сайт тура.

Симона также поделилась ожиданиями от турнира в Дохе, на котором она посеяна под первым номером.

«Моя победа на этом турнире была уже давно, но мне нравится местный корт. В прошлом году я добралась до полуфинала. У меня остались прекрасные воспоминания об атмосфере, людях, погоде. Здесь я всегда ощущаю позитивную энергетику. С нетерпением жду тренировки. Я чувствую лёгкость и готова к борьбе.

Новый тренер? Мне нравилось, как он работал с Давидом Гоффеном. Нравилось, как Давид играл, как входил в корт. Мы с Тьерри работаем лишь неделю, трудно за это время что-то поменять. Но он отличный человек, и я рада началу нашего сотрудничества», — сказала Халеп.

Стало известно имя нового тренера Халеп