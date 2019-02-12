Хачанов: статистика не врёт — в помещении я чувствую себя комфортно

Первая ракетка России Карен Хачанов прокомментировал свои успехи на крытых кортах. Ранее официальный сайт ATP опубликовал статистику, исходя из которой Карен стал лучшим теннисистом прошлого сезона по игре в помещении.



«Статистика показывает, что я хорошо играю в помещении, и это действительно так — здесь я чувствую себя комфортно. Тем не менее всегда нужно смотреть на турнирную сетку и готовиться к каждому из следующих соперников», — отметил Хачанов в интервью каналу «ATP Tour» в YouTube.



В данный момент 11-я ракетка мира выступает на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды), где получил второй номер посева. В 2018 году Карен выиграл три турнира, и все они проводились в помещении: Марсель, Кубок Кремля, Париж.

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