Нисикори: чувствую, что прибавляю с каждым матчем

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал победу над венгром Мартоном Фучовичем со счётом 6:3, 6:2 в четвертьфинале турнира в Роттердаме (Нидерланды). Следующим соперником седьмой ракетки мира станет представитель Швейцарии Стэн Вавринка.

«Чувствую, что прибавляю с каждым матчем. Во втором сете я действовал почти идеально: играл надёжно, агрессивно, хорошо подавал и точно попадал почти каждым ударом.

Надеюсь, со Стэном будет хороший матч. Он отличный игрок. Рад, что Вавринка снова показывает классный теннис", — приводит слова Нисикори официальный сайт ATP.

Напомним, действующим победителем турнира в Роттердаме является швейцарец Роджер Федерер. В этом году он не принимает участия в соревнованиях.