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Вавринка: в конце игры с Шаповаловым немного нервничал

Вавринка: в конце игры с Шаповаловым немного нервничал
Теннис / ATP

Швейцарец Стэн Вавринка заявил, что пришлось понервничать в четвертьфинальном матче в Роттердаме (Нидерланды) с канадцем Денисом Шаповаловым. Уроженец Лозанны обыграл соперника со счётом 6:4, 7:6 (7:4) и за выход в финал поборется с Кеем Нисикори из Японии.

«В физическом плане действительно чувствую себя хорошо. От матча к матчу прибавляю. С Шаповаловым был тяжёлый матч. Мне пришлось серьёзно бороться. В конце игры немного нервничал, у нас было несколько затяжных розыгрышей. Рад, что смог выдержать физически и психологически», – цитирует Вавринку официальный сайт ATP.

Во втором полуфинале россиянин Даниил Медведев сыграет с Гаэлем Монфисом из Франции. Напомним, действующим победителем турнира в Роттердаме является швейцарец Роджер Федерер.

Победы Медведева, Нисикори и Вавринки — в обзоре матчей турнира в Роттердаме
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