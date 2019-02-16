Павлюченкова на старте турнира в Дубае сыграет с Гарсией, Макарова — с Саснович

Прошла жеребьёвка основной сетки турнира WTA категории Premier в Дубае (ОАЭ). Первой соперницей россиянки Анастасии Павлюченковой станет Каролин Гарсия из Франции. Екатерина Макарова в первом круге встретится с представительницей Беларуси Александрой Саснович. Дарья Касаткина, посеянная под 11-м номером, на старте соревнований сыграет с кем-то из победителей квалификации.

Первый номер посева получила Наоми Осака (Япония), второй — Петра Квитова (Чехия), третий — Симона Халеп (Румыния), четвёртый — Каролина Плишкова (Чехия), пятый — Анжелика Кербер (Германия), шестой — Элина Свитолина (Украина), седьмой — Кики Бертенс (Нидерланды), восьмой — Арина Соболенко (Беларусь). Эти теннисистки вступят в борьбу со второго круга.

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала Свитолина.