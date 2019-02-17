Тарпищев: в игре Медведева появилась стабильность, она залог будущих побед

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил последние результаты Даниила Медведева. На соревнованиях в Роттердаме 23-летний теннисист дошёл до полуфинала, где проиграл французу Гаэлю Монфису. Ранее уроженец Москвы выиграл турнир ATP 250 в Софии.

«Даниил не до конца ещё сформировался, но в его игре появилась стабильность. Эта стабильность — залог будущих побед. Почему бы и нет? Он вполне может закончить год в десятке лучших. Что касается турниров в Софии и Роттердаме, молодым всегда проблематичнее играть успешно на двух турнирах подряд, потому что ровности в игре ещё нет. А поражение Даниила от Монфиса — это нормально, Даниил ведь более двух недель играет без передышки. Если бы Даниил был свежим, то обыграл Монфиса на втором турнире кряду», — цитирует Тарпищева «Р-Спорт».