Осака – об увольнении Бажина: лучше окружить себя людьми, которые нравятся

Японка Наоми Осака прокомментировала расставание с американцем Сашей Бажиным, который в качестве тренера привёл её к победам на двух турнирах «Большого шлема» и званию первой ракетки мира.



«Во время Открытого чемпионата Австралии я часто пыталась заставить себя перетерпеть многие вещи. Не уверена, что вы все, ребята, до конца это замечали.



Все думают, что ситуация как-то связана с деньгами, но это не так. Для меня такие слова одни из самых обидных, которые я когда-либо слышала. Я путешествую со своей командой каждый день и вижу их чаще, чем свою семью. Я никогда бы не поступила с ними таким образом.



Я не собираюсь говорить о Бажине ничего плохого, потому что, безусловно, благодарна ему за всё, что он сделал. Тем не менее не хочу ставить свой успех выше счастья, и если мне не нравится находиться рядом с определёнными людьми, я не буду пытать себя. Лучше я окружу себя теми, кто мне нравится и по-настоящему переживает за меня. Думаю, мне это удалось.



По сравнению с австралийским периодом я чувствую себя счастливой. Забавно, что многие во время Australian Open говорили, что я грустная», – цитирует Осаку официальный сайт WTA.

СМИ: Осака и Бажин не общаются с начала года