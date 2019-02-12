СМИ: Осака и Бажин не общаются с начала года

Стали известны подробности расставания первой ракетки мира Наоми Осаки и американского тренера Саши Бажина, под руководством которого японка и добилась таких высот.



По информации AFP, Осака и Бажин не общались с начала года, когда и произошёл сбой в их отношениях. Сообщается, что некоторые тренировки Наоми по ходу Открытого чемпионата Австралии длились не более 10 минут и могли вовсе проходить без наставника.



Напомним, Наоми стала победительницей Australian Open. В финале престижных соревнований она оказалась сильнее чешской теннисистки Петры Квитовой — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4. В октябре 2018 Осака выиграла свой дебютный турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат США. Всё это время японку тренировал Бажин.

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