Бушар: я стараюсь больше не быть перфекционисткой

Канадская теннисистка Эжени Бушар прокомментировала победу над представительницей Беларуси Верой Лапко в первом круге турнира в Дубае со счётом 6:3, 6:4.



«Конечно, Лапко может выполнять великолепные удары и проводить прекрасные розыгрыши. Порой я испытывала дискомфорт во время движения, чувствовала, что ноги проскальзывали, и из-за этого я была не в своей тарелке, но я просто продолжала играть и понимала, что всё не может быть идеально. Я стараюсь больше не быть перфекционисткой, вот над чем я работаю», — цитирует Бушар официальный сайт WTA.



Эжени также поделилась ожиданиями от встречи с румынкой Симоной Халеп во втором круге турнира.

«Речь идёт о том, чтобы выйти на корт и попытаться сделать всё возможное для победы. Чтобы потом не осталось сожалений. Это действительно моя главная цель», — сказала Бушар.