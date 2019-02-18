Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Уэска» — «Атлетик Бильбао». 18 февраля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Бушар: я стараюсь больше не быть перфекционисткой

Бушар: я стараюсь больше не быть перфекционисткой
Теннис / WTA

Канадская теннисистка Эжени Бушар прокомментировала победу над представительницей Беларуси Верой Лапко в первом круге турнира в Дубае со счётом 6:3, 6:4.

«Конечно, Лапко может выполнять великолепные удары и проводить прекрасные розыгрыши. Порой я испытывала дискомфорт во время движения, чувствовала, что ноги проскальзывали, и из-за этого я была не в своей тарелке, но я просто продолжала играть и понимала, что всё не может быть идеально. Я стараюсь больше не быть перфекционисткой, вот над чем я работаю», — цитирует Бушар официальный сайт WTA.

Эжени также поделилась ожиданиями от встречи с румынкой Симоной Халеп во втором круге турнира.

«Речь идёт о том, чтобы выйти на корт и попытаться сделать всё возможное для победы. Чтобы потом не осталось сожалений. Это действительно моя главная цель», — сказала Бушар.

Молодёжь штурмует Марсель, а Осака возглавила караван в Дубае
Свитолина пошла за третьим титулом в Дубае, Хачанов отказался защищать трофей в Марселе, а дель Потро отправился в Делрэй-Бич.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент