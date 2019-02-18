Джокович в четвёртый раз получил награду «Спортсмен года» от Laureus

Первая ракетка мира серб Новак Джокович победил в номинации «Спортсмен года» от спортивного фонда Laureus. 31-летний теннисист удостоился награды в четвёртый раз. По этому показателю он сравнялся с ямайским легкоатлетом Усэйном Болтом и уступает только швейцарцу Роджеру Федереру (5).

В 2018 году Джокович выиграл Уимблдон и Открытый чемпионат США, а также победил на «Мастерсах» в Цинциннати и Шанхае. Эти успехи позволили ему возглавить рейтинг ATP. В этом году Новак завоевал титул на Australian Open.

В номинации «Спортсменка года» могли победить румынка Симона Халеп и немка Анжелика Кербер, но приз достался американской гимнастке Симоне Байлс.

Ранее Laureus вручил японке Наоми Осаке награду «Прорыв года».

Запись доступна в «твиттере» Laureus.