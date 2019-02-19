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Харрис: в последние полгода я показываю свой лучший теннис

Харрис: в последние полгода я показываю свой лучший теннис
Теннис / ATP

Южноафриканский теннисист Ллойд Джордж Харрис, получивший «уайлд-кард» от организаторов турнира в Делрэй-Бич, поделился впечатлениями от выхода во второй круг. На старте соревнований он в двух партиях обыграл представителя Барбадоса Дариана Кинга, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (7:1), 6:3.

«Я очень рад победе. Думаю, я провёл неплохой матч. В последние полгода я демонстрирую свой лучший теннис. Когда я играю хорошо, то верю, что могу победить любого соперника», — приводит слова Харриса официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований Харрис поспорит с победителем поединка Фрэнсис Тиафо (США) — Даниэль Эванс (Великобритания). Турнир завершится 24 февраля.

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Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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