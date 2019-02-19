Симон: я не чувствовал, что был близок к поражению в матче с Хоном

Французский теннисист Жиль Симон, посеянный на турнире в Марселе (Франция) под шестым номером, прокомментировал выход во второй круг. На старте соревнований он в трёх партиях обыграл соотечественника Антуана Хона, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 5:7, 6:3, 6:3.

«Я ожидал, что матч получится непростым, поэтому очень рад победе. Я выиграл пару матчей, в которых проиграл первый сет и уступал с брейком во втором, поэтому не чувствовал, что был близок к поражению», — приводит слова Симона официальный сайт тура.

В 2018 году победителем турнира в Марселе стал россиянин Карен Хачанов. В финале он обыграл француза Люка Пуи со счётом 7:5, 3:6, 7:5. В этом году первая ракетка России в Марселе не сыграет.