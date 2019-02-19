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Соперницей Свитолиной в третьем круге турнира в Дубае будет Мугуруса

Соперницей Свитолиной в третьем круге турнира в Дубае будет Мугуруса
Теннис / WTA

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под 12-м номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Китая Чжэн Сайсай со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Гарбинье трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 и 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Мугуруса поспорит с действующей чемпионкой украинкой Элиной Свитолиной, получившей шестой номер посева.

Дубай. Женщины. Второй круг
Карла Суарес-Наварро (Испания) — Чжан Шуай (Китай) — 6:4, 6:4.

Турнир с призовым фондом $ 2 828 000 завершится 23 февраля.

19 февраля 2019 года, вторник. 13:30 МСК
Дубай. 2-й круг
Матч окончен
Гарбинье Мугуруса
19
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
2 : 0
Чжэн Сайсай
41
Китай
Чжэн Сайсай
Ч. Сайсай
1 2 3
           
7 6  
5 2  
           
19 февраля 2019 года, вторник. 13:10 МСК
Дубай. 2-й круг
Матч окончен
Карла Суарес-Наварро
26
Испания
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
2 : 0
Чжан Шуай
39
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
1 2 3
           
6 6  
4 4  
           
Действующая чемпионка Свитолина вышла в третий круг турнира в Дубае
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