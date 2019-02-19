Соперницей Свитолиной в третьем круге турнира в Дубае будет Мугуруса

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под 12-м номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Китая Чжэн Сайсай со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Гарбинье трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 и 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Мугуруса поспорит с действующей чемпионкой украинкой Элиной Свитолиной, получившей шестой номер посева.

Дубай. Женщины. Второй круг

Карла Суарес-Наварро (Испания) — Чжан Шуай (Китай) — 6:4, 6:4.

Турнир с призовым фондом $ 2 828 000 завершится 23 февраля.