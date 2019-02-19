Соперницей Свитолиной в третьем круге турнира в Дубае будет Мугуруса

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под 12-м номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Китая Чжэн Сайсай со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.
Гарбинье трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 и 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал соревнований Мугуруса поспорит с действующей чемпионкой украинкой Элиной Свитолиной, получившей шестой номер посева.
Дубай. Женщины. Второй круг
Карла Суарес-Наварро (Испания) — Чжан Шуай (Китай) — 6:4, 6:4.
Турнир с призовым фондом $ 2 828 000 завершится 23 февраля.
19 февраля 2019 года, вторник. 13:30 МСК
Дубай. 2-й круг
Матч окончен
19
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
2 : 0
41
Чжэн Сайсай
Ч. Сайсай
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|2
19 февраля 2019 года, вторник. 13:10 МСК
Дубай. 2-й круг
Матч окончен
26
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
2 : 0
39
Чжан Шуай
Ч. Шуай
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|4
Действующая чемпионка Свитолина вышла в третий круг турнира в Дубае