Халеп победила Бушар во втором круге турнира в Дубае

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под третьим номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Канады Эжени Бушар, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты.

Симона трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 7 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований бывшая первая ракетка мира поспорит либо с украинкой Лесей Цуренко, либо с китаянкой Чжу Линь (Q).

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.