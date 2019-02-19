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Халеп победила Бушар во втором круге турнира в Дубае

Халеп победила Бушар во втором круге турнира в Дубае
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под третьим номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Канады Эжени Бушар, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты.

Симона трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 7 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований бывшая первая ракетка мира поспорит либо с украинкой Лесей Цуренко, либо с китаянкой Чжу Линь (Q).

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.

19 февраля 2019 года, вторник. 14:45 МСК
Дубай. 2-й круг
Матч окончен
Симона Халеп
2
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
2 : 0
Эжени Бушар
79
Канада
Эжени Бушар
Э. Бушар
1 2 3
           
7 7 6  
6 4 4  
           
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