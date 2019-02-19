Свитолина: мысль о третьем подряд титуле в Дубае мотивирует меня

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под шестым номером, поделилась впечатлениями от выхода в третий круг. Её соперница по матчу второго раунда, представительница Туниса Онс Жабер, отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:7 (4:7), 0:4.

«Я знала, что Онс — отличная теннисистка, которая может провести очень хороший матч. Но сегодня у меня не было должного настроя на матч. Не знаю, почему. У меня возникли трудности, я медленно входила в игру

Однако мысль о том, чтобы выиграть этот турнир третий раз подряд, мотивирует меня. Когда я уступала 0:2, то сказала себе: «Давай, ты здесь, чтобы творить историю турнира», — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA-тура.