Пэр: мне очень понравилась игра с Болелли, потому что я много боролся

Французский теннисист Бенуа Пэр прокомментировал победу над представителем Италии Симоне Болелли в первом круге турнира в Марселе (Франция) со счётом 6:4, 7:6 (7:1). Следующим соперником хозяина кортов будет бельгиец Давид Гоффен, посеянный под третьим номером.

«Мне очень понравилась эта игра, потому что я много боролся. Мы оба играли отлично. В матче с Гоффеном нужно будет делать то же самое. Меня ждёт непростой поединок, и я намерен выложиться по полной», — приводит слова Пэра официальный сайт ATP-тура.

В 2018 году победителем турнира в Марселе стал россиянин Карен Хачанов. В финале он обыграл француза Люка Пуи со счётом 7:5, 3:6, 7:5. В этом году первая ракетка России в Марселе не выступает.