Бегу одолела Бартель и сыграет с Родиной на турнире в Будапеште

Румынская теннисистка Ирина Бегу пробилась во второй круг турнира в Будапеште (Венгрия). На старте соревнований она в трёх партиях обыграла представительницу Германии Мону Бартель со счётом 3:6, 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут.
Ирина трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и взяла 4 гейма на подаче соперницы. На счету Моны 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований в столице Венгрии Бегу поспорит с россиянкой Евгенией Родиной, которая победила болгарку Викторию Томову со счётом 6:0, 4:6, 6:2. Турнир завершится 24 февраля.
Действующей победительницей соревнований в Будапеште является бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк.
20 февраля 2019 года, среда. 13:00 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
80
Мона Бартель
М. Бартель
1 : 2
72
Ирина Бегу
И. Бегу
|1
|2
|3
|
|6
|4
|2
|
|3
|6
|6
Родина вышла во второй круг турнира в Будапеште, победив Томову