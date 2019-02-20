Бегу одолела Бартель и сыграет с Родиной на турнире в Будапеште

Румынская теннисистка Ирина Бегу пробилась во второй круг турнира в Будапеште (Венгрия). На старте соревнований она в трёх партиях обыграла представительницу Германии Мону Бартель со счётом 3:6, 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут.

Ирина трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и взяла 4 гейма на подаче соперницы. На счету Моны 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Венгрии Бегу поспорит с россиянкой Евгенией Родиной, которая победила болгарку Викторию Томову со счётом 6:0, 4:6, 6:2. Турнир завершится 24 февраля.

Действующей победительницей соревнований в Будапеште является бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк.