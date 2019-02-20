Суарес-Наварро вышла в четвертьфинал турнира в Дубае, победив Младенович

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро вышла в четвертьфинал турнира в Дубае (ОАЭ). В матче третьего круга она в двух партиях обыграла представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

Суарес-Наварро ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и двойной ошибки, а также 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Суарес-Наварро поспорит с победительницей поединка Гарбинье Мугуруса (Испания, 12) — Элина Свитолина (Украина, 6).

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.