Суарес-Наварро вышла в четвертьфинал турнира в Дубае, победив Младенович

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро вышла в четвертьфинал турнира в Дубае (ОАЭ). В матче третьего круга она в двух партиях обыграла представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.
Суарес-Наварро ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и двойной ошибки, а также 5 брейков.
За выход в полуфинал соревнований Суарес-Наварро поспорит с победительницей поединка Гарбинье Мугуруса (Испания, 12) — Элина Свитолина (Украина, 6).
В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.
20 февраля 2019 года, среда. 14:10 МСК
Дубай. 3-й круг
Матч окончен
67
Кристина Младенович
К. Младенович
0 : 2
26
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
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