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Сизикова не смогла выйти в полуфинал турнира в Будапеште в парном разряде

Сизикова не смогла выйти в полуфинал турнира в Будапеште в парном разряде
Теннис / WTA

Российская теннисистка Яна Сизикова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Будапеште (Венгрия) в парном разряде. В четвертьфинале она в дуэте с представительницей Польши Паулой Каней проиграла хозяйке кортов Фанни Штолляр и британке Хитер Уотсон, посеянным под третьим номером, со счётом 6:1 3:6, [4:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Сизикова и Каня 1 раз подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в финал соревнований в столице Венгрии Штолляр и Уотсон поспорят с победительницами матча Данка Ковинич (Черногория)/Эрин Рутлифф (Канада) — Ирина Бегу (Румыния)/Галина Воскобоева (Казахстан, 2).

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