Поражения Халеп и Плишковой, победы Квитовой и Свитолиной — в обзоре игр в Дубае

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под четвёртым номером, не смогла пробиться в полуфинал, проиграв представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 4:6, 6:1, 5:7.

Чешка Петра Квитова (2) в двух сетах победила словачку Викторию Кужмову со счётом 6:4, 6:0.

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп (3) проиграла швейцарке Белинде Бенчич со счётом 6:4, 4:6, 2:6.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (6) оказалась сильнее испанки Карлы Суарес-Наварро — 6:2, 6:3. Уроженка Одессы является действующей чемпионкой турнира. В прошлом году украинка обыграла в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.

Видеообзор четвертьфинальных матчей доступен на «Чемпионате».