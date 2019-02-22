Джонсон: было трудно наносить точные удары, но я доволен своей подачей

Американский теннисист Стив Джонсон прокомментировал победу над итальянцем Паоло Лоренци со счётом 7:5, 7:5 на турнире в Делрэй-Бич (США), которая позволила ему выйти в четвертьфинал.

«Мне было трудно наносить точные удары, но я остался доволен своей подачей. Рад, что завтра мне предстоит ещё один матч, в котором можно всё исправить», — цитирует Джонсона официальный сайт ATP.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 651 215 Джонсон сыграет с представителем Молдавии Раду Алботом.

Другие четвертьфинальные пары: Андреас Сеппи (Италия) — Даниэль Эванс (Великобритания), Адриан Маннарино (Франция) — Джон Иснер (США), Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — Маккензи Макдональд (США).

В 2018 году победителем турнира в Делрэй-Бич стал американец Фрэнсис Тиафо. В финале он обыграл немца Петера Гоёвчика со счётом 6:1, 6:4.