Ватутин проиграл на старте квалификации в Дубае

Россиянин Алексей Ватутин не смог пройти первый раунд квалификации в Дубае (ОАЭ), в трёх сетах уступив представителю Беларуси Илье Ивашко со счётом 7:5, 5:7, 2:6. Продолжительность игры составила 2 часа 22 минуты.

26-летний уроженец Волгограда выполнил 1 эйс, 6 раз ошибся на подаче и сделал 4 брейка. В активе его визави 16 подач навылет, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов. Ранее теннисисты не встречались.

В решающем поединке квалификации Ивашко сразится с Корентеном Муте из Франции.

Ранее состоялась жеребьёвка основной сетки соревнований. Россиянин Карен Хачанов, посеянный под четвёртым номером, стартует матчем с грузином Николозом Басилашвили. Соперник Даниила Медведева определится позже.

В 2018 году победителем турнира в Дубае стал испанец Роберто Баутиста-Агут.