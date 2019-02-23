Квитова: в Дубае я весь турнир я сражалась со своей подачей

Чешская теннисистка Петра Квитова (2) считает, что проиграла в финале турнира категории Premier в Дубае швейцарке Белинде Бенчич из-за собственной подачи. Квитова уступила Бенчич в борьбе за титул со счётом 3:6, 6:1, 2:6.

«Думаю, в Мельбурне я играла лучше. Пытаюсь понять, в чём разница. По-моему, в Мельбурне я намного лучше подавала, чем здесь. В Дубае я весь турнир я сражалась со своей подачей. Это было не слишком здорово. Мне приходилось много играть со второй подачи», — приводит слова Квитовой пресс-служба WTA.

В финале первого в сезоне-2019 турнира «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне Квитова проиграла японке Наоми Осаке со счётом 6:7, 7:5, 4:6.

Для Бенчич титул стал первым с 2015 года.