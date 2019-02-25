Федерер – о возвращении на грунт: это не значит, что я завершаю карьеру

37-летний швейцарец Роджер Федерер прокомментировал тот факт, что впервые за два сезона сыграет на грунтовых турнирах.



«Это абсолютно не значит, что я собираюсь завершать карьеру или больше не буду играть на грунте. Я вообще не думал в таком ключе, заявляясь на тот же турнир в Мадриде.



Я просто понял, что сейчас мой организм готов к игре на грунте, эти соревнования вписываются в моё расписание. Только поэтому я принял это решение. Я не хочу делать большой перерыв и сохранить ритм перед второй половиной сезона.



Безусловно, на грунте мне не будет просто, но страшного я ничего в этом не вижу. В конце концов, я вырос на грунтовых кортах, сейчас мне нужно будет понемногу продвигаться вперёд.



Думается, сейчас мой организм полностью готов к тому, чтобы безболезненно перенести переход с харда на грунт, следом на траву и в конце сезона снова на хард», – цитирует Федерера sport360.

Напомним, швейцарский теннисист заявился на соревнования в Мадриде, которые пройдут в период с 3 по 12 мая.