Вихлянцева одолела Дэвис и сыграет с Ван Цян на челленджере в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева пробилась во второй круг турнира серии «челленджер» в Индиан-Уэллсе (США). На старте соревнований она в трёх партиях обыграла американку Лорен Дэвис со счётом 5:7, 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 28 минут.
Наталья 4 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 8 двойных ошибок и 7 брейков.
За выход в четвертьфинал соревнований Вихлянцева поспорит с китаянкой Ван Цян, посеянной под первым номером.
На старте соревнований в парном разряде россиянка Евгения Родина и чешка Кристина Плишкова победили американок Софи Чанг и Александру Мюллер со счётом 6:2, 7:5. Их соперницы по четвертьфиналу определятся позже.
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