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Гоффен: счастлив сообщить, что Йоханссон и я снова вместе

Гоффен: счастлив сообщить, что Йоханссон и я снова вместе
Теннис / ATP

Бельгийский теннисист Давид Гоффен заявил, что возобновил сотрудничество со шведским тренером Томасом Юханссоном.

«Счастлив сообщить, что Томас Йоханссон и я снова вместе. С нетерпением жду, когда мы возобновим сотрудничество», — написал Гоффен в «Твиттере».

Гоффен и Йоханссон начали работать вместе с февраля 2016 года. Под руководством шведского специалиста Давид стал четвертьфиналистом «Ролан Гаррос». Также он играл в полуфиналах «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами. Гоффен объявил о расставании с тренером в конце 2018 года.

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