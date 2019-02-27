Гоффен: счастлив сообщить, что Йоханссон и я снова вместе

Бельгийский теннисист Давид Гоффен заявил, что возобновил сотрудничество со шведским тренером Томасом Юханссоном.

«Счастлив сообщить, что Томас Йоханссон и я снова вместе. С нетерпением жду, когда мы возобновим сотрудничество», — написал Гоффен в «Твиттере».

Гоффен и Йоханссон начали работать вместе с февраля 2016 года. Под руководством шведского специалиста Давид стал четвертьфиналистом «Ролан Гаррос». Также он играл в полуфиналах «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами. Гоффен объявил о расставании с тренером в конце 2018 года.