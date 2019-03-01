Кирьос одолел Вавринку в четвертьфинале турнира в Акапулько

Австралийский теннисист Ник Кирьос пробился в полуфинал турнира в Акапулько (Мексика), в трёх партиях обыграв представителя Швейцарии Стэна Вавринку со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту.

Уроженец Канберры 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету Вавринки 15 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований Кирьос поспорит либо с американцем Джоном Иснером, посеянным под третьим номером, либо с соотечественником Джоном Миллманом, получившим восьмой номер посева.

Действующим чемпионом турнира в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кевина Андерсона из ЮАР – 6:4, 6:4.