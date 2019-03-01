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Кирьос одолел Вавринку в четвертьфинале турнира в Акапулько

Кирьос одолел Вавринку в четвертьфинале турнира в Акапулько
Теннис / ATP

Австралийский теннисист Ник Кирьос пробился в полуфинал турнира в Акапулько (Мексика), в трёх партиях обыграв представителя Швейцарии Стэна Вавринку со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту.

Уроженец Канберры 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету Вавринки 15 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований Кирьос поспорит либо с американцем Джоном Иснером, посеянным под третьим номером, либо с соотечественником Джоном Миллманом, получившим восьмой номер посева.

Действующим чемпионом турнира в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кевина Андерсона из ЮАР – 6:4, 6:4.

01 марта 2019 года, пятница. 05:00 МСК
Акапулько (м). 1/4 финала
Матч окончен
Ник Кирьос
72
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
2 : 1
Стэн Вавринка
42
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
1 2 3
           
7 6 3 6
5 7 7 4
           
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