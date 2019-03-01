38 эйсов помогли Иснеру одолеть Миллмана в четвертьфинале турнира в Акапулько

Американский теннисист Джон Иснер, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под третьим номером, пробился в полуфинал, в трёх партиях одолев представителя Австралии Джона Миллмана (8) со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 3 часа 5 минут.

Джон 38 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 7 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в финал соревнований Иснер поспорит с ещё одним австралийцем Ником Кирьосом.

Действующим чемпионом турнира в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кевина Андерсона из ЮАР – 6:4, 6:4.