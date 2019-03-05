Звонарёва вышла в финал квалификации в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Вера Звонарёва (4) вышла в финал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе (США). Она обыграла соотечественницу Ирину Хромачёву – 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

За выход в основную сетку турнира Звонарёва сразится с американкой Кристиной Макхейл, обыгравшей представительницу Венгрии Фанни Столлар (24) – 6:0, 3:6, 7:5.

В финал квалификации пробилась также Анна Блинкова (15). Россиянка оказалась сильнее представительницы Румынии Моники Никулеску – 7:5, 6:4.

WTA. Индиан-Уэллс (США)

Квалификация. Полуфинал

Кристина Плишкова (Чехия, 8) – Кэти Макнелли (США) – 6:2, 6:7 (6:8), 5:7

Тимя Бачински (Швейцария, 19) – Конни Перрен (Швейцария) – 5:7, 6:0, 6:1.

Действующим победителем BNP Paribas Open является японка Наоми Осака.