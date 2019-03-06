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«ВТБ Кубок Кремля» – 2019 ​​​​​​​пройдёт на арене ледового дворца «Крылатское»

«ВТБ Кубок Кремля» – 2019 ​​​​​​​пройдёт на арене ледового дворца «Крылатское»
Теннис / Кубок Кремля

Юбилейный теннисный турнир соревнований «ВТБ Кубок Кремля» – 2019 состоится на новой для себя арене ледового дворца «Крылатское», сообщает пресс-служба Федерации тенниса России. Предыдущие 29 розыгрышей проводились на хардовых кортах СК «Олимпийский».

Ледовый дворец станет основной площадкой, где будет уложено четыре игровых покрытия типа хард, а в здании соседствующего велотрека разместятся четыре аналогичных покрытия для тренировок игроков.

Среди возможных вариантов проведения рассматривались также площадки ЛФК «ЦСКА» и «ВТБ Арена-Динамо», но оба стадиона не смогут принять турнир этого года. Теннис в «Крылатском» проходил дважды.

Грядущий розыгрыш соревнований станет 30-м. Турнир пройдёт в период с 12 по 20 октября. Действующими чемпионами турнира являются россияне Карен Хачанов и Дарья Касаткина.

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