«ВТБ Кубок Кремля» – 2019 ​​​​​​​пройдёт на арене ледового дворца «Крылатское»

Юбилейный теннисный турнир соревнований «ВТБ Кубок Кремля» – 2019 состоится на новой для себя арене ледового дворца «Крылатское», сообщает пресс-служба Федерации тенниса России. Предыдущие 29 розыгрышей проводились на хардовых кортах СК «Олимпийский».



Ледовый дворец станет основной площадкой, где будет уложено четыре игровых покрытия типа хард, а в здании соседствующего велотрека разместятся четыре аналогичных покрытия для тренировок игроков.



Среди возможных вариантов проведения рассматривались также площадки ЛФК «ЦСКА» и «ВТБ Арена-Динамо», но оба стадиона не смогут принять турнир этого года. Теннис в «Крылатском» проходил дважды.



Грядущий розыгрыш соревнований станет 30-м. Турнир пройдёт в период с 12 по 20 октября. Действующими чемпионами турнира являются россияне Карен Хачанов и Дарья Касаткина.