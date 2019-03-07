В первом круге турнира в Индиан-Уэллсе Ястремская выбыла, Азаренко прошла дальше

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом раунде турнира в Индиан-Уэллсе (США) проиграла представительнице Австралии Дарье Гавриловой – 2:6, 7:5, 2:6.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту. На счету Ястремской 3 подачи навылет, 10 двойных ошибок и 6 брейк-пойнтов из 9. Её соперница допустила 2 двойные ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 20.

Во втором круге Гаврилова встретится с представительницей Румынии Михаэлой Бузэрнэску, посеянной под 29-м номером.

В параллельной встрече белорусская теннисистка Виктория Азаренко не испытала особых проблем с соотечественницей Верой Лапко – 6:2, 6:3. Во втором круге Азаренко сыграет с Сереной Уильямс (10).

Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.