Вавринка сыграет с Эвансом, Истомин — с Хасе на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Стало известно распределение победителей квалификации по основной сетке мужского турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Индиан-Уэллс. Мужчины. Распределение победителей квалификации
Бьорн Фрэтэнджело (США, Q) — Элиас Имер (Швеция, Q).
Праджнеш Гуннесваран (Индия, Q) — Бенуа Пэр (Франция).
Маркос Гирон (США, Q) — Жереми Шарди (Франция).
Уго Умбер (Франция, Q) — Максимильян Мартерер (Германия).
Раду Албот (Молдавия, Q) — Мариуш Копил (Румыния).
Даниэль Эванс (Великобритания, Q) — Стэн Вавринка (Швейцария).
Алексей Попырин (Австралия, Q) — Хауме Мунар (Испания).
Алекс Болт (Австралия, Q) — Эрнест Гулбис (Латвия).
Денис Истомин (Узбекистан, Q) — Робин Хасе (Нидерланды).
Филип Краинович (Сербия, Q) — Михаил Кукушкин (Казахстан).
Тацума Ито (Япония, Q) — Джаред Доналдсон (США, WC).
Матчи основной сетки начнутся сегодня, 7 марта.