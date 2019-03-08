Джокович узнал имя первого соперника в Индиан-Уэллсе, Пэр и Шарди выбыли

Американец Бьорн Фрэтэнджело (Q) вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе, в трёх партиях обыграв шведа Элиаса Имера (Q) со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Поединок продолжался 1 час 59 минут.
Бьорн дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.
За выход в третий круг американец поспорит с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (1).
Индиан-Уэллс. Мужчины. Первый круг
Филипп Кольшрайбер (Германия) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:4, 6:0.
Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:1, 6:2.
Иво Карлович (Хорватия) — Мэттью Эбден (Австралия) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:3).
Праджнеш Гуннесваран (Индия, Q) — Бенуа Пэр (Франция) — 7:6 (7:5), 6:4.
Малек Жазири (Тунис) — Брэдли Клан (США) — 6:4, 6:2.
Джордан Томпсон (Австралия) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:4, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5).
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Джон Миллман (Австралия) — 6:1, 6:3.
Маркос Гирон (США, Q) — Жереми Шарди (Франция) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:1).
Сэм Куэрри (США) — Маттео Берреттини (Италия) — 7:6 (7:5), 2:6, 6:4.
Йосихито Нисиока (Япония) — Денис Кудла (США) — 3:6, 6:3, 6:2.
Гидо Андреосси (Аргентина) — Илья Ивашко (Беларусь) — 7:6 (7:3), 6:4.
Максимильян Мартерер (Германия) — Уго Умбер (Франция, Q) — 6:4, 6:2.
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