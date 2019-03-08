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Джокович узнал имя первого соперника в Индиан-Уэллсе, Пэр и Шарди выбыли

Джокович узнал имя первого соперника в Индиан-Уэллсе, Пэр и Шарди выбыли
Теннис / ATP

Американец Бьорн Фрэтэнджело (Q) вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе, в трёх партиях обыграв шведа Элиаса Имера (Q) со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Поединок продолжался 1 час 59 минут.

Бьорн дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в третий круг американец поспорит с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (1).

Индиан-Уэллс. Мужчины. Первый круг
Филипп Кольшрайбер (Германия) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:4, 6:0.
Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:1, 6:2.
Иво Карлович (Хорватия) — Мэттью Эбден (Австралия) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:3).
Праджнеш Гуннесваран (Индия, Q) — Бенуа Пэр (Франция) — 7:6 (7:5), 6:4.
Малек Жазири (Тунис) — Брэдли Клан (США) — 6:4, 6:2.
Джордан Томпсон (Австралия) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:4, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5).
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Джон Миллман (Австралия) — 6:1, 6:3.
Маркос Гирон (США, Q) — Жереми Шарди (Франция) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:1).
Сэм Куэрри (США) — Маттео Берреттини (Италия) — 7:6 (7:5), 2:6, 6:4.
Йосихито Нисиока (Япония) — Денис Кудла (США) — 3:6, 6:3, 6:2.
Гидо Андреосси (Аргентина) — Илья Ивашко (Беларусь) — 7:6 (7:3), 6:4.
Максимильян Мартерер (Германия) — Уго Умбер (Франция, Q) — 6:4, 6:2.

08 марта 2019 года, пятница. 04:05 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
Матч окончен
Бьорн Фрэтэнджело
США
Бьорн Фрэтэнджело
Б. Фрэтэнджело
2 : 1
Элиас Имер
Швеция
Элиас Имер
Э. Имер
1 2 3
           
4 6 6
6 2 2
           
08 марта 2019 года, пятница. 00:05 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
Матч окончен
Пьер-Юг Эрбер
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
0 : 2
Филипп Кольшрайбер
Германия
Филипп Кольшрайбер
Ф. Кольшрайбер
1 2 3
           
4 0  
6 6  
           
07 марта 2019 года, четверг. 23:45 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
Матч окончен
Дамир Джумхур
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
0 : 2
Альберт Рамос-Виньолас
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
1 2 3
           
1 2  
6 6  
           
07 марта 2019 года, четверг. 23:45 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
Матч окончен
Иво Карлович
Хорватия
Иво Карлович
И. Карлович
2 : 0
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
М. Эбден
1 2 3
           
7 7 7 7  
6 3 6 3  
           
08 марта 2019 года, пятница. 04:15 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
Матч окончен
Праджнеш Гуннесваран
Индия
Праджнеш Гуннесваран
П. Гуннесваран
2 : 0
Бенуа Пэр
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
1 2 3
           
7 6  
6 4  
           
08 марта 2019 года, пятница. 05:10 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
Матч окончен
Брэдли Клан
США
Брэдли Клан
Б. Клан
0 : 2
Малек Жазири
Тунис
Малек Жазири
М. Жазири
1 2 3
           
4 2  
6 6  
           
08 марта 2019 года, пятница. 01:10 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
Матч окончен
Федерико Дельбонис
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
1 : 2
Джордан Томпсон
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
1 2 3
           
4 7 8 6 5
6 6 6 7 7
           
08 марта 2019 года, пятница. 06:15 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
Матч окончен
Джон Миллман
Австралия
Джон Миллман
Д. Миллман
0 : 2
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
1 2 3
           
1 3  
6 6  
           
08 марта 2019 года, пятница. 01:55 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
Матч окончен
Маркос Гирон
США
Маркос Гирон
М. Гирон
2 : 0
Жереми Шарди
Франция
Жереми Шарди
Ж. Шарди
1 2 3
           
7 7  
6 6  
           
08 марта 2019 года, пятница. 01:55 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
Матч окончен
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
1 : 2
Сэм Куэрри
США
Сэм Куэрри
С. Куэрри
1 2 3
           
6 6 4
7 2 6
           
08 марта 2019 года, пятница. 02:10 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
Матч окончен
Денис Кудла
США
Денис Кудла
Д. Кудла
1 : 2
Йосихито Нисиока
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
1 2 3
           
6 3 2
3 6 6
           
07 марта 2019 года, четверг. 22:10 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
Матч окончен
Илья Ивашко
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
0 : 2
Гидо Андреосси
Аргентина
Гидо Андреосси
Г. Андреосси
1 2 3
           
6 3 4  
7 7 6  
           
08 марта 2019 года, пятница. 04:15 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
Матч окончен
Максимильян Мартерер
Германия
Максимильян Мартерер
М. Мартерер
2 : 0
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
1 2 3
           
6 6  
4 2  
           
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