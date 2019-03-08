В. Уильямс: я давно не выступала, поэтому было непросто вернуться на корт

Американка Винус Уильямс оценила свою игру в матче первого круга турнира в Индиан-Уэллсе с немкой Андреа Петкович, в котором 38-летняя уроженка Калифорнии одержала победу со счётом 6:4, 0:6, 6:3.

«Рада снова оказаться здесь и почувствовать поддержку болельщиков. С Петкович всегда тяжело играть, она умеет хорошо обороняться. Я счастлива, что лучше провела третий сет.

Я давно не выступала, поэтому было непросто вернуться на корт. Квитова? Прошлый год она провела здорово. Сейчас Петра в отличной форме", — цитирует Уильямс официальный сайт WTA.

Во втором круге В. Уильямс сыграет с чешкой Петрой Квитовой, посеянной под третьим номером.

Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.