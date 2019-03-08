С. Уильямс: мечтаю, чтобы Олимпия увидела, как её мама выигрывает ТБШ

Американка Серена Уильямс рассказала о своём отношении к теннису и заявила, что хочет выиграть турнир «Большого шлема» ради своей дочери Олимпии.



«Мои мечта? Я хочу, чтобы Олимпия увидела, как её мама выигрывает трофей «Большого шлема». Хочу, чтобы она знала, что моя работа полностью удовлетворяет меня, что я горжусь и увлечена тем, что я делаю, пусть даже я и не совершенна в этом. Одна должна понимать, что никогда не стоит расставаться со своими мечтами.

Хочу, чтобы она увидела мир возможностей, который находится у её ног, и никогда не сдавалась на пути к своей цели, каким бы ни был риск», — цитирует Уильямс-младшую Metro.

После перенесённых родов и паузы в карьере 37-летняя теннисистка дважды выходила в финал мэйджоров, но до трофея так и не добиралась.