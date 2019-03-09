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Халеп, Остапенко и Гаврилова вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Халеп, Остапенко и Гаврилова вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная под вторым номером, вышла в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе (США), обыграв чешку Барбору Стрыцову – 6:2, 6:4. В следующем круге Симона встретится с украинкой Катериной Козловой (Q).

Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут. На счету Халеп 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 11. Её соперница допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5.

В параллельной встрече представительница Латвии Елена Остапенко (22) разгромила китаянку Чжан Шуай – 6:2, 6:1. В третьем круге Остапенко встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой.

В другом матче австралийка Дарья Гаврилова взяла верх над румынкой Михаэлой Бузэрнеску (29) – 6:2, 6:2. За право выйти в четвёртый круг соревнований Гаврилова сразится с победительницей пары Элина Свитолина (Украина, 6) – Софья Кенин (США).

09 марта 2019 года, суббота. 02:55 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
Матч окончен
Барбора Стрыцова
Чехия
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
0 : 2
Симона Халеп
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
1 2 3
           
2 4  
6 6  
           
09 марта 2019 года, суббота. 00:15 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
Матч окончен
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
0 : 2
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
1 2 3
           
2 1  
6 6  
           
09 марта 2019 года, суббота. 01:00 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
Матч окончен
Дарья Гаврилова
Австралия
Дарья Гаврилова
Д. Гаврилова
2 : 0
Михаэла Бузэрнеску
Румыния
Михаэла Бузэрнеску
М. Бузэрнеску
1 2 3
           
6 6  
2 2  
           
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