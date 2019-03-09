Халеп, Остапенко и Гаврилова вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная под вторым номером, вышла в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе (США), обыграв чешку Барбору Стрыцову – 6:2, 6:4. В следующем круге Симона встретится с украинкой Катериной Козловой (Q).

Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут. На счету Халеп 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 11. Её соперница допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5.

В параллельной встрече представительница Латвии Елена Остапенко (22) разгромила китаянку Чжан Шуай – 6:2, 6:1. В третьем круге Остапенко встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой.

В другом матче австралийка Дарья Гаврилова взяла верх над румынкой Михаэлой Бузэрнеску (29) – 6:2, 6:2. За право выйти в четвёртый круг соревнований Гаврилова сразится с победительницей пары Элина Свитолина (Украина, 6) – Софья Кенин (США).