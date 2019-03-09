Свитолина: для второго круга матч с Кенин получился очень тяжёлым

Украинка Элина Свитолина прокомментировала волевую победу над американкой Софьей Кенин со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4 во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Тяжёлый матч для второго круга. Но главное — победа. Рада, что продолжила бороться и победила в третьем сете. В целом провела хороший матч.

Во второй партии была уверена в своих силах и постепенно улучшала игру. Не думала про результат, а просто боролась в каждом розыгрыше", – цитирует Свитолину официальный сайт WTA.

В третьем круге уроженка Одессы встретится с австралийкой Дарьей Гавриловой. В 2017 году в Индиан-Уэллсе Свитолина добилась победы в двух сетах.

«Мы играли здесь несколько лет назад. Я не очень хорошо её знаю, поэтому собираюсь посмотреть тот матч и обсудить подготовку с тренером», — добавила украинка.