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Осака нанесла поражение Младенович и сыграет в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

Осака нанесла поражение Младенович и сыграет в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA

Японка Наоми Осака одержала победу со счётом 6:3, 6:4 над представительницей Франции Кристиной Младенович во втором раунде соревнований в Индиан-Уэллсе (США). Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.

В активе первой ракетки мира 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Младенович выполнила 1 эйс, 5 раз ошиблась на подаче и сделала 1 брейк.

Следующей соперницей Наоми станет американка Даниэль Коллинз.

Осака является действующей чемпионкой BNP Paribas Open. В прошлогоднем финале она обыграла российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.

Женщины. Индиан-Уэллс. Второй круг

Кайя Канепи (Эстония) — Юлия Гёргес (Германия) — 3:6, 6:2, 3:6

Белинда Бенчич (Швейцария) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — 6:4, 6:1

10 марта 2019 года, воскресенье. 07:10 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
Матч окончен
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
2 : 0
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
10 марта 2019 года, воскресенье. 04:50 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
Матч окончен
Кайя Канепи
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи
1 : 2
Юлия Гёргес
Германия
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
1 2 3
           
3 6 3
6 2 6
           
10 марта 2019 года, воскресенье. 07:10 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
Матч окончен
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
2 : 0
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
Игра по-крупному. Индиан-Уэллс открывает суперсерию турниров
В Индиан-Уэллсе лучшие теннисисты мира поборются за $ 18 млн призовых. Наоми Осаке придётся защищать прошлогодний титул и свою «единичку».
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