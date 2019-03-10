Осака нанесла поражение Младенович и сыграет в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

Японка Наоми Осака одержала победу со счётом 6:3, 6:4 над представительницей Франции Кристиной Младенович во втором раунде соревнований в Индиан-Уэллсе (США). Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.

В активе первой ракетки мира 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Младенович выполнила 1 эйс, 5 раз ошиблась на подаче и сделала 1 брейк.

Следующей соперницей Наоми станет американка Даниэль Коллинз.

Осака является действующей чемпионкой BNP Paribas Open. В прошлогоднем финале она обыграла российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.

Женщины. Индиан-Уэллс. Второй круг

Кайя Канепи (Эстония) — Юлия Гёргес (Германия) — 3:6, 6:2, 3:6

Белинда Бенчич (Швейцария) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — 6:4, 6:1