Осака нанесла поражение Младенович и сыграет в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

Японка Наоми Осака одержала победу со счётом 6:3, 6:4 над представительницей Франции Кристиной Младенович во втором раунде соревнований в Индиан-Уэллсе (США). Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.
В активе первой ракетки мира 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Младенович выполнила 1 эйс, 5 раз ошиблась на подаче и сделала 1 брейк.
Следующей соперницей Наоми станет американка Даниэль Коллинз.
Осака является действующей чемпионкой BNP Paribas Open. В прошлогоднем финале она обыграла российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.
Женщины. Индиан-Уэллс. Второй круг
Кайя Канепи (Эстония) — Юлия Гёргес (Германия) — 3:6, 6:2, 3:6
Белинда Бенчич (Швейцария) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — 6:4, 6:1
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