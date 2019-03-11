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Свитолина обыграла Гаврилову в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе

Свитолина обыграла Гаврилову в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) под шестым номером, пробилась в четвёртый раунд соревнований. В третьем круге уроженка Одессы обыграла австралийку Дарью Гаврилову — 7:5, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. На счету украинки 1 подача навылет и 8 брейк-пойнтов из 17, она не допускала двойных ошибок. Её соперница совершила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9.

За право выйти в четвертьфинал Свитолина сразится с победительницей противостояния Дженнифер Брэйди (США, WC) – Эшли Барти (Австралия, 12).

Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.

11 марта 2019 года, понедельник. 04:15 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
Идет 2-й сет
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
1 : 0
Дарья Гаврилова
Австралия
Дарья Гаврилова
Д. Гаврилова
1 2 3
           
7 5  
5 4  
           
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