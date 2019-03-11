Свитолина обыграла Гаврилову в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) под шестым номером, пробилась в четвёртый раунд соревнований. В третьем круге уроженка Одессы обыграла австралийку Дарью Гаврилову — 7:5, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. На счету украинки 1 подача навылет и 8 брейк-пойнтов из 17, она не допускала двойных ошибок. Её соперница совершила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9.

За право выйти в четвертьфинал Свитолина сразится с победительницей противостояния Дженнифер Брэйди (США, WC) – Эшли Барти (Австралия, 12).

Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.