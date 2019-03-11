Соперницей Свитолиной в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе будет Барти

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Индиан-Уэллсе (США) под 12-м номером, вышла в четвёртый круг, в двух партиях обыграв представительницу США Дженнифер Брэйди, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.
Эшли 7 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал соревнований Барти поспорит с украинкой Элиной Свитолиной, получившей шестой номер посева.
Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.
11 марта 2019 года, понедельник. 06:10 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
Матч окончен
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
0 : 2
Эшли Барти
Э. Барти
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|6
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