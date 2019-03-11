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Свитолина: впервые с Гавриловой мы сыграли ещё в 8-10 лет

Свитолина: впервые с Гавриловой мы сыграли ещё в 8-10 лет
Теннис / WTA

Украинка Элина Свитолина прокомментировала свой выход в четвёртый раунд соревнований в Индиан-Уэллсе. В двух партиях она оказалась сильнее Дарьи Гавриловой из Австралии – 7:5, 6:4.

«Сегодня я ожидала тяжёлой игры. Давно знаю Дарью – впервые мы сыграли друг против друга ещё лет в 8-10, поэтому в плане игры у нас с ней практически нет секретов. Ожидала, что она будет бороться, ведь матчи с ней никогда не получаются простыми. Результатом матча я довольна – хотела выиграть именно в двух сетах, – заявила Свитолина в послематчевом интервью.

Следующей соперницей украинки станет представительница Австралии Эшли Барти.

Что касается матча с Барти, то и с ней я играла уже не раз. Знаю, в какой теннис она играет, поэтому должна быть готова».

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