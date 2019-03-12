Барти: начало сезона получилось чертовски отличным

Австралийка Эшли Барти оценила выступление на старте сезона и поделилась впечатлениями от условий, в которых проходит турнир в Индиан-Уэллсе.

«Начало сезона получилось чертовски отличным. Я наслаждалась каждой минутой на корте, каждым матчем. У меня остались прекрасные воспоминания и никаких сожалений. Впервые в карьере я провела серию турниров и ни о чём не пожалела. Мне ничего не хотелось бы изменить. Это был прекрасный опыт.

Я стараюсь играть как можно проще. Рассматриваю варианты и выбираю самый простой. Условия в Индиан-Уэллсе больше подходят для агрессивной игры. В выигрыше здесь остаются те, кто захватывает контроль над розыгрышем. Мне важно найти баланс между активными действиями и аккуратной игрой", — цитирует Барти WTA Insider.

В четвёртом круге Барти сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.