Кольшрайбер – о победе над Джоковичем: увы, турнир на этом не заканчивается

Немец Филипп Кольшрайбер прокомментировал свою сенсационную победу над первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем в матче третьего раунда «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) – 6:4, 6:4.



«Сегодняшняя победа стала особенной для меня. У меня была отличная стратегия, и она сработала. Всё сложилось очень удачно. Победитель первую ракетку мира – действительно особенное чувство. К сожалению, турнир на этом не заканчивается.

Завтра я должен сыграть не хуже, и пусть это и так, сегодня я хочу воспользоваться таким моментом, отпраздновать победу с тренером. Я получил много поздравительных сообщений и рад такой поддержке», – цитирует Кольшрайбера официальный сайт ATP.



Следующим соперником Филиппа станет представитель Франции Гаэль Монфис.

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