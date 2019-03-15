Бенчич: если есть уверенность, могу просто довериться своим инстинктам

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала победу над чешкой Каролиной Плишковой со счётом 6:3, 4:6, 6:3 в четвертьфинале турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе (США).

22-летняя Бенчич и 26-летняя Плишкова впервые встретились в официальных матчах.

«Чувствую большую уверенность. Но даже сейчас я не оказываю на себя никакого давления. Просто играю и наслаждаюсь теннисом.

Вчера сказала себе, что чем меньше я думаю на корте, тем лучше. Когда ты уверена в себе, то можешь просто довериться своим инстинктам и ни на что не отвлекаться. Играю так, как я чувствую. Всё складывается хорошо, поэтому не собираюсь что-то менять", — цитирует Бенчич официальный сайт WTA.

В полуфинале Бенчич сыграет с немкой Анжеликой Кербер.